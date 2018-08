Metro i Los Angeles vil skanne rejsende for bomber

Som det første store transportnetværk i USA vil metroen i Los Angeles installere kropsskannere, der kan afsløre våben og sprængstoffer.

De bærbare maskiner vil ved hjælp af radiobølger skanne passagerer uden at forsinke dem, mens de går gennem stationerne, oplyser transportmyndighederne i Los Angeles.

- Vi har at gøre med en vedvarende trussel mod transportsystemerne i vores land, siger David Pekoske, der er chef for USA's øverste transportsikkerhedsmyndighed, TSA.

Apparaterne kan opdage mistænkelige genstande, også ikke-metalliske, på en persons krop fra en afstand på ni meter. Hver skanner kan gennemlyse over 2000 personer i timen.

Det er især våben som automatrifler, der ofte er blevet anvendt i massedrab i USA, og veste med sprængstoffer, der vil blive kigget efter, oplyser Alex Wiggins, der er sikkerhedschef for metrosystemet i Los Angeles.

Mindre våben er derimod ikke så højt prioriteret, fortæller han.

Wiggins vil ikke oplyse, hvor mange skannere, der er købt. Men apparaterne med en stykpris på omkring 100.000 dollar vil løbende blive installeret på togstationerne de kommende måneder.

Passagererne vil via skilte på stationerne blive informeret om, at de bliver skannet. Personer, som ikke ønsker det, vil ikke få lov til at stige på et tog, oplyser Alex Wiggins.

Mens nogle måske vil betragte skannerne som endnu et tegn på et "big brother-samfund" med overvågning, så er andre godt tilfredse.

- Jeg ser det som et godt præventivt tiltag, siger Andrea Kirsh, en 22-årig studerende, til nyhedsbureauet AP, mens hun venter på et tog på Union Station i Los Angeles.

- Som almindelig borger ved man ikke altid, hvad man skal holde øje med, siger hun om risikoen for et eventuelt angreb.

Undergrundstogene i Los Angeles har årligt 112 millioner passagerer.

/ritzau/