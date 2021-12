Mette F. ankommet til retten: Det var den rigtige beslutning

FREDERIKSBERG:Flankeret af livvagter ankommer Mette Frederiksen torsdag morgen til Retten på Frederiksberg, hvor hun bliver mødt af bannere, demonstranter, høj musik og opfordringer til at gå af som statsminister.

Her skal hun afhøres af Minkkommissionen, som gransker forløbet omkring regeringens beslutning om, at alle mink skulle slås ned for at bremse coronasmitte.

- Jeg glæder mig til at komme ind og give de svar, som kommissionen har efterspurgt, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til pressen, inden hun går ind i retsbygningen.

Larmen fra demonstranterne er så massiv, at statsministeren har svært ved at høre journalisternes spørgsmål.

Spørgsmål: Hvad tænker du om det opbud, du bliver mødt med?

- Jeg tænker helt generelt, at vi desværre var nødsaget til at træffe en beslutning for et år siden om aflivning af alle mink. Det var den rigtige beslutning, og nu går jeg ind og svarer på de spørgsmål, der er, siger Mette Frederiksen.

Det har vist sig, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at beordre alle landets 17 millioner mink slået ned.

Et af de centrale spørgsmål, som kommissionen vil forsøge at få besvaret er, hvornår Mette Frederiksen blev klar over det.

Beslutningen om at aflive mink blev angiveligt taget på et møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november.

Mange af kommissionens afhøringer har kredset om netop dette møde. Der er ingen referater fra mødet.

Men under afhøringen af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kom det frem, at han havde taget håndskrevne noter fra mødet.

Han gjorde dog meget ud af, at noterne ikke skulle opfattes som et referat og ikke var udtømmende.

Statsministeren var oprindeligt det sidste vidne, som kommissionen skulle afhøre. Men forventningen er nu, at kommissionen vil genindkalde nogle af de vidner, som allerede har afgivet forklaring.

