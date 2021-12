Mette F.: Nogen skulle have advaret inden aflivning af mink

KØBENHAVN:Nogen har begået en fejl, der gjorde, at regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovgrundlag for det.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke pege fingre, siger hun efter en afhøring i Minkkommissionen om sagen fra 2020, hvor mink blev aflivet af hensyn til folkesundheden.

- Jeg kunne ikke drømme om at bebrejde nogen, at der bliver begået fejl. Selvfølgelig skulle regeringen være bekendt med, at der ikke var lovhjemmel til den beslutning, der blev truffet, men jeg kommer ikke til at hænge nogen til tørre i den sag, siger Mette Frederiksen til flere medier efter sin afhøring.

Minkkommissionen er netop nedsat for at undersøge forløbet for at se på, hvad regeringen vidste om det manglende lovgrundlag, og hvem der burde have advaret.

De mange millioner mink blev aflivet, da sundhedsmyndighederne frygtede, at eventuel corona fra mink ville have en negativ effekt på vaccinerne.

Regeringen har ikke et motiv i sagen, understreger Mette Frederiksen.

- Og jeg må sige en gang til, at vi har ikke haft noget motiv. At der opstår fejl undervejs i en krisehåndtering. Ja, det gør der, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren havde ikke på forhånd læst afgørende bilag, da der om aftenen 3. november 2020 blev holdt et møde i regeringens koordinationsudvalg.

Mødet er centralt, da det var her, at beslutningen om at aflive alle mink blev taget.

Men ingen embedsmænd eller politikere bragte spørgsmålet om lovgrundlag op.

- Normalvis lægger jeg til grund, at man selvfølgelig har læst det materiale, der er. I en hel normal procedure skal der være tid til det.

- Så kan der være nogle særlige omstændigheder, hvor tingene går rigtig hurtigt, og sådan vil det være i en krisesituation. Der skal man kunne afvige fra de almindelige procedurer.

- Fra starten af mødet indskærper jeg, at man ikke kan lægge til grund, at alle har læst materialet. Derfor er det vigtigt, at alle vigtige ting kommer frem i diskussionen, siger Mette Frederiksen.

Heller ikke efter mødet læste hun bilagene, fortæller statsministeren.

Miljø- og Fødevareministeriets egen redegørelse pegede på, at embedsmændene svigtede i minksagen. De advarede ikke regeringen om, at de var i gang med at træffe en beslutning uden lovgrundlag.

Under sin afhøring har departementschef Henrik Studsgaard forklaret, at spørgsmålet om lovgrundlag ikke var "top of mind", da han deltog på mødet i koordinationsudvalget.

Han fik frataget sin post som departementschef i det daværende ministerium, der blev delt op, og flyttet til Miljøministeriet. Her er han nu departementschef.

