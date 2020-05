Mette F: Plan kan både blive fremrykket eller forsinket

KØBENHAVN:Selv om Folketingets partier er enige om en plan for at åbne Danmark igen, afhænger genåbningsplanen af, om coronaepidemien kan holdes under kontrol.

Det fremgår af aftalen om genåbningen, og det samme pointerer statsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

- Åbningen skal fortsat ske på en kontrolleret og forsvarlig måde. Vi skal udbrede brugen af værnemidler, og mange flere danskere skal testes, udtaler statsministeren i pressemeddelelsen.

- Partierne er enige om, at hvis genåbningen fører til, at coronaepidemien blusser op, så kan planen for genåbning fraviges, så vi skruer ned for tempoet i vores plan.

I aftalen fremgår det, at partierne har givet regeringen mulighed for at fravige den samlede plan.

På Facebook skriver Mette Frederiksen i et opslag fredag morgen, at det betyder, at planen både kan blive fremrykket eller blive forsinket.

Forud for fase 3, som bliver indledt 8. juni, skal Statens Serum Institut (SSI) foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste tal.

I fase 3 kan blandt andet zoologiske haver, museer og biografer åbne.

- Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3, vil der gennemføres følgende initiativer, står der i aftalen.

Statsministeriet kan ikke oplyse, hvad det ventede antal smittede og indlagte er. Dermed er det uklart, hvad der pejles efter i forhold til de næste måneders åbning.

Fase 4 ventes at begynde i starten af august. Det er forventningen, at diskoteker og spillesteder kan åbne i fase 4.

