Mette F. om sygdom i familie: Ikke alvorligt

DANMARK:Statsminister Mette Frederiksen (S) måtte onsdag eftermiddag forlade en forespørgselsdebat i Folketingssalen på grund af akut sygdom i hendes familie.

Det viste sig dog, at det ikke var alvorligt, skriver statsministeren på Facebook:

- Vi fik lige en lille forskrækkelse tidligere i dag og måtte forbi sygehuset. Det viste sig heldigvis ikke at være alvorligt. Jeg beklager overfor Folketinget, at jeg måtte gå fra vores gode debat.

- Tak til partilederne for jeres forståelse og hilsner. Tænk at have så gode kollegaer. Og tak til personalet på Herlev. Både fra moren og statsministeren, skriver statsministeren efterfulgt af et hjerte.

Statsministeren gør det altså klart, at det var et af hendes børn, der var årsag til, at hun måtte forlade Folketingssalen.

/ritzau/