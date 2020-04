Mette F. ramt af akut sygdom i nærmeste familie

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog onsdag i en forespørgselsdebat i Folketingssalen om coronaepidemien. Hun måtte dog forlade mødet før tid på grund af akut sygdom i nærmeste familie.

Det oplyser Statsministeriet.

- Statsministeren har måttet forlade Folketingssalen og er på vej til et sygehus på grund af akut opstået sygdom i nærmeste familie. Håbet er, at det ikke er alvorligt. Statsministeriet har ikke yderligere kommentarer for nuværende, lyder det.

Det er med andre ord ikke oplyst, hvilket familiemedlem der er tale om. Eller om det er corona eller anden sygdom, der er årsag til, at statsministeren måtte forlade Folketinget med kort varsel.

Mette Frederiksen deltog i en to en halv time lang debat i Folketingssalen om håndteringen af coronaepidemien.

Her fastslog statsministeren, at der inden 10. maj vil komme en langsigtet plan for genåbningen af Danmark. Den forhandler statsministeren om med lederne for Folketingets partier.

Det planlagte partiledermøde onsdag 18:30 er dog blevet aflyst, oplyser Statsministeriet.

Da debatten i Folketingssalen sluttede, var det i stedet for statsminister Mette Frederiksen finansminister Nicolai Wammen (S), der tog ordet.

- Når det er mig, der runder af, så er det, fordi statsministeren på grund af akut sygdom i nærmeste familie ikke har mulighed for at være til stede i salen.

- Det er jeg sikker på, at alle har forståelse for. Og at vi i fællesskab sender vores varmeste tanker til statsministeren og hendes familie, sagde han.

Fjerde næstformand for Folketinget Trine Torp (SF) der ledte den sidste del af debatten, sagde afslutningsvis:

- Herfra vil jeg også sende de varmeste tanker til statsministeren og hendes familie.

Under onsdagens debat var Mette Frederiksen dog selv synligt påvirket af de rygproblemer, som også plagede hende under sidste uges spørgetime.

Mette Frederiksen forklarede i sidste uge, at der var tale om et hold i ryggen, som gjorde, at hun ikke kunne sidde ned. Også onsdag måtte statsministeren bevæge sig og stå op under en stor del af debatten.

