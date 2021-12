Mette F. varsler pressemøde onsdag aften om nye coronatiltag

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at regeringen vil holde pressemøde onsdag klokken 20.30 om nye coronarestriktioner.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Lige nu følger vi udviklingen med corona helt tæt. Det ser igen bekymrende ud. Smitten er høj, og der er mange indlagte på landets hospitaler. Dertil kommer den nye variant, Omikron, som spreder sig uhyggeligt hurtigt, skriver Mette Frederiksen.

- Vi har allerede skruet op for vaccineindsatsen, indført coronapas og mundbind. Men det er myndighedernes vurdering, at der er behov for flere tiltag - blandt andet for at forsinke udbredelsen af den nye variant, lyder det videre.

Nye tiltag skal vedtages af Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke må være et flertal imod. Det mødes onsdag klokken 14, hvor det skal forholde sig til anbefalinger fra Epidemikommissionen om nye restriktioner.

Inden da er partiernes sundhedsordfører indkaldt til møde i Sundhedsministeriet.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, åbnede tirsdag for, hvad han tænker om nye restriktioner.

Han mener, at et af de områder, der skal kigges på, er nattelivet, men understreger, at det er en politisk beslutning

- Noget af det, som virkelig giver risiko, er, når man er mange mennesker tæt samlet indendørs, hvor det er svært at overholde Sundhedsstyrelsens mange gode anbefalinger, sagde han på et pressemøde tirsdag eftermiddag om coronasituationen.

Han fortalte videre, at "det vi gør nu, nok ikke er tilstrækkeligt".

I Facebook-opslaget opfordrer Mette Frederiksen igen til, at så mange som muligt lader sig vaccinere og revaccinere med et tredje stik.

- En opfordring til dig, der har bestilt tid til 3. stik: Se, om det er muligt at fremrykke tiden, skriver hun.

- I det hele taget: Jo flere, der vaccineres, jo hurtigere - jo bedre er det. Uanset om det er 1., 2. eller 3. stik.

Tirsdag var der fundet 398 tilfælde med Omikron-varianten i Danmark. Desuden var der i alt 6324 nye coronatilfælde. Det er det højeste antal på et døgn under epidemien.

/ritzau/