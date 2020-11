Mette Frederiksen åbner for at løsne nordjyske restriktioner før tid

KØBENHAVN:I Nordjylland er syv kommuner nærmest lukket helt ned, og de stramme restriktioner gælder som udgangspunkt indtil 3. december.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner onsdag i et opslag på Facebook for, at nogle af dem kan løsnes før tid.

- Forhåbentligt kan nogle af restriktionerne løsnes tidligere – det afhænger af de løbende risikovurderinger fra sundhedsmyndighederne.

- Men det er klart, at regeringen har ikke nogen interesse i at fastholde restriktioner i længere tid, end hvad der er nødvendigt, skriver statsministeren.

Hun medgiver, at kommunerne er under et stort pres.

Blandt restriktionerne er blandt andet, at alle borgere i kommunerne opfordres kraftigt til ikke at forlade deres egen kommune.

Desuden er offentlig transport i de syv kommuner begrænset.

Det strammere greb i kommunerne blev indført i sidste uge, efter at det kom frem, at der er sket en mutation af coronavirus blandt mink.

En kommende coronavaccine kan være mindre effektiv over for mutationen, og derfor har myndighederne vurderet, at mutationen udgør en potentiel risiko for folkesundheden.

/ritzau/