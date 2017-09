Mette Frederiksen advarer DF: Lad jer ikke lokke af de blå

Aalborg. Mens Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fra talerstolen ved DF's årsmøde i Herning afkræver Socialdemokratiet en garanti for, at De Radikale ikke får indflydelse på udlændingepolitikken, så lægger S-formand Mette Frederiksen på partiets kongres i Aalborg op til at samarbejde med begge partier.



Mette Frederiksen udvælger dog nøje de områder, hvor hendes parti kan arbejde sammen med de to partier.

- En fortsat grøn omstilling. En indædt kamp for at sikre flere børn en bedre fremtid. Nye satsninger på uddannelse. Det glæder vi os til at gennemføre med De Radikale, siger hun.

- En fortsat stram udlændingepolitik. Bedre forhold for de ældre. En styrket indsats mod social dumping. Det glæder vi os til at gennemføre sammen med Dansk Folkeparti.

Mette Frederiksen sender i samme ombæring en advarsel til Dansk Folkeparti, som partiet det seneste år har haft et tættere samarbejde med.

Med direkte adresse til Kristian Thulesen Dahl siger Mette Frederiksen:

- Det er altså som om, du er bedst, når jeg er ved din side. Husk bare den finanslov, hvor du blev lokket til at skære i de ældres boligydelse, lyder det med henvisning til finansloven for 2016.

Der blev Dansk Folkeparti og den daværende Venstre-regering enige om en finanslov, der indeholdt besparelser på den boligydelse, pensionister kan modtage.

Men besparelserne blev senere trukket tilbage, da beregninger fra Ældre Sagen viste, at de ramte hårdere, end politikerne havde regnet med.

- Derfor kan jeg godt blive lidt bekymret for den kommende tid. Når Kristian Jensen lægger et smart regnestykke frem. Når Simon Emil Ammitzbøll taler om, hvor godt det er med ulighed. Og når Brian Mikkelsen leger "Hvem vil være millionær?"

- Så husk: Du har en livline. Du kan altid ringe til en ven, siger Mette Frederiksen.

