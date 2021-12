Mette Frederiksen afviser at have læst centrale bilag

FREDERIKSBERG:Statsminister Mette Frederiksen (S) havde ikke på forhånd læst afgørende bilag, da der om aftenen den 3. november sidste år blev holdt et møde i regeringens magtfulde Koordinationsudvalg om minksmitte.

Det fortæller hun, da hun torsdag udspørges af Minkkommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen. Det foregår i Retten på Frederiksberg.

Mødet den 3. november er centralt, da det var her, at beslutningen om at aflive alle mink blev taget.

- Jeg havde lejlighed til at læse det foreløbige cover og risikovurderingen, men ikke bilagene, siger Mette Frederiksen og understreger, da udspørgeren spørger igen:

- Ikke andet.

Coveret skal give de vigtigste oplysninger om en sag. Risikovurderingen var en vurdering fra Statens Serum Institut om smitten i mink.

Bilagene, som udspørgeren henviser til, er afgørende, fordi det fremgår, at der skal ny hjemmel til en dvalemodel eller en nedlukning af erhvervet.

Heller ikke efter mødet læste hun bilagene, fortæller statsministeren.

Mødet i regeringens Koordinationsudvalg blev indkaldt med kort varsel. Flere ministre deltog. Mødematerialet med bilagene blev først sendt ud seks minutter før mødet, der begyndte klokken 21.30.

Men Mette Frederiksen havde altså på forhånd i hvert fald et foreløbigt cover og risikovurderingen. Statsministeriet har til kommissionen tidligere oplyst, at Mette Frederiksen modtog bilagene allerede 20.42, men det afviser hun.

Statsministeren forventede ikke, at alle havde læst materialet før mødet, men at fagministrene ville redegøre på mødet.

- Min forventning er, at ministrene går de elementer igennem, som Koordinationsudvalget skal være opmærksomme på, siger hun og tilføjer senere:

- Derfor går jeg ud fra, at vi har et fuldstændigt billede, da vi træffer beslutningen.

- Hvorfor foreslår du ikke en kort læsepause?, vil udspørger Jakob Lund Poulsen vide.

- Det gør jeg ikke, fordi det er min klare overbevisning, at vi har behov for at reagere, lyder det fra Mette Frederiksen.

I afhøringen afviser statsministeren desuden, at hun inden mødet skal have sagt, hvorvidt hun ønskede minkene aflivet eller ej.

- Jeg tror, at jeg spørger i hvert fald tre gange - måske også fire - om man er helt sikker på, at det er nødvendigt at træffe den vidtgående beslutning, siger hun.

Statsministeren fortæller, at beslutningen på mødet 3. november var at aflive alle mink, men at det ikke var en nedlukning af erhvervet.

- Der står jo ikke noget sted, at der ikke er hjemmel til at aflive minkene, siger hun.

Mens Mette Frederiksen afhøres i et lokale i Retten på Frederiksberg, larmer demonstranter udenfor. Demonstranterne har omringet den bil, som statsministeren ankom i, så politiet har eskorteret den væk.

Minkkommissionen har fået til opgave at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. En beslutning, der blev truffet i november 2020.

/ritzau/