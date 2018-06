Mette Frederiksen bryder med R: vil danne ren S-regering

POLITIK: Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil bryde med den lange tradition for, at partiet danner regering med De Radikale.

Således fortæller formanden til Jyllands-Posten, at partiet ikke vil have andre partier med i regeringen, hvis det bliver et rødt flertal. Det siger hun til Jyllands-Posten.

- Vi går efter at danne en S-mindretalsregering, såfremt mandaterne måtte tilsige det efter næste valg, siger hun til avisen.

Beslutningen er et brud på de seneste 25 års tradition for, at Socialdemokratiet har delt regeringskontor med De Radikale.

Ifølge Mette Frederiksen vil en smallere regering bestående af kun Socialdemokratiet være mere manøvredygtig i en politisk virkelighed, hvor rød og blå blok er i opløsning.

- Jeg ønsker ikke at sætte mig i spidsen for et Danmark, der ikke har styr på udlændingepolitikken, siger S-formanden til Jyllands-Posten.

Hun ser ifølge avisen den stramme udlændingepolitik og muligheden for at stramme yderligere for at være hævet over andre politikområder.

De Radikales leder, Morten Østergaard, holder over for avisen fast i, at partiet vil kræve indrømmelser - også på udlændingeområdet. Derfor ændrer udmeldingen fra S-formanden ikke noget for ham, lyder det.

Uenigheden mellem partierne på udlændingeområdet blev også tydeligt under Folketingets afslutningsdebat.

Her afviste De Radikale og Alternativet at følge traditionen med at stemme for Socialdemokratiets forslag til vedtagelse.

I stedet fremsatte de to partier deres eget forslag til vedtagelse.

De Radikale er blandt andet uenige i tildækningsforbuddet, som Socialdemokratiet har lagt stemmer til. Også regeringens plan mod parallelsamfund, som Socialdemokratiet ligeledes støtter, er blevet mødt med modstand fra De Radikale.

