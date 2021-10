Mette Frederiksen kan gemme skåltalen til senere

Den demokratiske samtale har brug for nye vitaminer, sagde statsminister Mette Frederiksen i sin tale ved Folketingets åbning i går. Den er fragmenteret, overfladisk og nok også for hård, mente hun.

Løsningen er ifølge statsministeren, at kunsten og kulturen skal skabe rum til eftertanke og refleksion. Kunsten og kulturen skal skabe rammen for vores fælles erindring. Og så skal rammer for den demokratiske samtale sættes af os selv og ikke techgiganter.

Det er alt sammen fine og flotte tanker, men det minder lidt om min eksamen i naturgeografi i gymnasiet, hvor jeg blev eksamineret i pladetektonik. Jeg vidste, hvad jeg skulle sige, men jeg anede ikke, hvad det betød.

Den socialdemokratiske regering er gang på gang blevet kritiseret for sin kulturpolitik – eller manglen på samme – af kulturlivet. Også på denne plads har vi været ude med riven. Det er spændende, hvis regeringen vil til at føre en seriøs og ambitiøs kulturpolitik. Men der var ikke nogen bud på, hvad det i så fald vil indebære. Men flot lød det. Som en skåltale til et kulturarrangement.

Det ville da også være skønt, hvis statsministeren og regeringen ville gøre en indsats for den demokratiske samtale. Hvordan det skal ske, kom der heller ikke noget bud på. Efter åbningen af Folketinget brillerede statsministeren ved blot at give ét interview til pressen. Alle andre medier gik forgæves.

Men der er bestemt noget, den socialdemokratiske regering kan gøre.

Først og fremmest kan regeringen gøre op med brugen af netop techgiganten Facebook som direkte talerør til befolkningen. Socialdemokratiet er det parti, der bruger flest penge på annoncer på Facebook. Regeringens ministre og ordførere kan være notorisk svære at få i tale, mens de gladeligt poserer på opslag efter opslag på Facebook.

De kan i stedet begynde at stille mere op til interviews med pressen. Der er rigeligt med seriøse, kritiske og lødige danske medier, der hver dag arbejder benhårdt efter gennemprøvede journalistiske principper og dansk lovgivning. De betaler i øvrigt også skat i Danmark. Der står masser af dygtige journalister klar til at videreformidle regeringens tiltag og tanker.

Ulempen – set med politiske øjne – er selvfølgelig, at det skal igennem den journalistiske maskine først, men det er netop en afgørende del af den demokratiske samtale. At politikeres udmeldinger bliver testet af kritiske spørgsmål og vigtige perspektiveringer.

Dernæst kunne regeringen præsentere den nye medieaftale, der gang på gang er blevet udskudt. Et afgørende punkt i styrkelsen af den demokratiske samtale er, at lokale og regionale medier støttes bedst muligt i den digitale omstilling.

Der har allerede udviklet sig såkaldte nyhedsørkener i det danske landskab, hvor magthavere ikke bliver holdt i ørerne af journalister. Samtidig begynder flere mediehuse heldigvis at opruste på det lokaljournalistiske. Det gør Det Nordjyske Mediehus selvfølgelig også. Fordi det er afgørende for vores demokrati. Den positive udvikling kan en ny medieaftale være med til at understøtte.

Der er altså rigeligt, statsminister Mette Frederiksen kan gøre for at give den demokratiske samtale et skud vitaminer. Så kan hun gemme skåltalerne til senere.