Mette F. lægger vejen forbi Nordjylland og vil besøge minkfarm efter masseaflivning

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) vil i næste uge besøge en minkfarm. Det skriver hun søndag i et opslag på Facebook.

Opslaget kommer, efter at landmænd i traktorer lørdag demonstrerede i København og Aarhus i protest mod minksagen.

Sagen har fyldt dagsordenen den seneste tid og har resulteret i, at Mogens Jensen (S) har trukket sig som fødevareminister.

Ifølge politiet forløb lørdagens demonstrationer roligt. Men statsministeren skriver på Facebook, at hun har set billeder af "ubehagelige skilte og budskaber". Hun opfordrer i opslaget til at huske den gode tone.

- Måske vi - i stedet for de hårde ord bag skærmen - bør gøre en indsats for at forstå hinanden.

- Derfor vil jeg også i næste uge besøge både en minkfarm og et landbrug, ligesom jeg kommer forbi Nordjylland, hvor næsten alle de særlige restriktioner nu er ophævet, skriver hun i opslaget.

Der har blandt andet floreret billeder, der angiveligt viser skilte fra en anden demonstration fredag. Her betegnes statsministeren som "lystmorder". Hendes ansigt er også klippet ind, så det ligner, hun poserer i en nazistuniform.

Lørdagens demonstration skulle blandt andet vise utilfredshed med den omfattende aflivning af mink, der har fundet sted.

Siden sommeren har corona spredt sig på landets minkfarme, og i starten af november blev det meldt ud, at alle landets mink skulle aflives.

Det skyldtes, at der var fundet en muteret variant af coronavirusset, som frygtedes at kunne udgøre en potentiel risiko mod en mulig vaccine.

Det var der dog ikke lovhjemmel til at kræve. Men den melding fandt først vej til avlerne, flere dage efter at daværende fødevareminister Mogens Jensen blev klar over det.

Siden er der dog indgået en politisk aftale om aflivningen og et forbud mod hold af mink indtil 2022. Aftalen er endnu ikke stemt igennem i Folketinget.

Forløbet om, hvem der vidste hvad hvornår, sendte Mogens Jensen og til dels statsminister Mette Frederiksen (S) ud i et stormvejr. Det endte med, at Jensen trak sig som minister. Han er i stedet blevet erstattet af partikollega Rasmus Prehn.

/ritzau/