Mette Frederiksen vil samarbejde bredt trods mange krav

KØBENHAVN: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen fastholder, at hun vil stå fast på den stramme udlændingepolitik med stemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Meldingen kommer på trods af, at flere af de røde støttepartier, der skal sætte hende på statsministertaburetten, vil have lempet udlændingepolitikken, og at Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i valgkampen afviste kun at samarbejde på udvalgte områder.

- Det bliver min opgave at lytte til alle. Jeg skal ikke kun være statsminister for dem, der har stemt rødt. Jeg bliver statsminister for alle.

- Og flertallet af mandaterne i Folketinget er givet til partier, der vil fortsætte den stramme udlændingepolitik.

- Jeg har ikke hørt, at hverken Venstre eller Dansk Folkeparti løber fra den førte udlændingepolitik, og så er der flertal for den i Folketinget, siger Mette Frederiksen.

Udtalelsen lød, efter hun deltog i en partilederrunde i Industriens Hus afholdt af Publicistklubben. Den faldt dagen efter valget, hvor rød blok vandt et mærkbart flertal. Det skete ved, at støttepartierne SF og De Radikale gik betydeligt frem.

De har en række krav til en ny regering. Blandt andet ønsker SF at være med i en regering. Og De Radikale vil have lempelser af udlændingepolitikken, ikke mindst det paradigmeskift, der er vedtaget, hvor målet om integration er droppet.

- Vores krav er, at en regering skal baseres på en ansvarlig økonomisk politik.

- Og så vil vi egentlig bare have, at udlændingepolitikken skal være sådan, som vi var enige med Venstre og Socialdemokratiets om inden seneste finanslov.

- Det er mystisk, at årtiers enighed om, at integration er godt - det går bare for langsomt - skal kastes væk dikteret af Dansk Folkeparti, er nu har fået en kurv af vælgerne. Vi kommer til at få en ny integrationspolitik, siger politisk leder for De Radikale Morten Østergaard.

Mette Frederiksen sagde foran Industriens Hus:

- Jeg kommer ikke til at stå at forhandle her. SF's ønsker er velkendte, ligesom ønskerne fra andre partier.

- Nu i dag samler jeg op på, hvad partierne har meddelt dronningen, og så skal vi i gang med at forhandle, siger Mette Frederiksen.

