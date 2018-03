Mette Frederiksen vil vælges i Aalborg

NORDJYLLAND: Ved næste folketingsvalg kan vælgerne i Nordjylland sætte kryds ved Mette Frederiksen. Socialdemokratiets formand skifter Ballerupkredsen, hvor hun siden 2001 har været valgt til Folketinget, ud med Aalborg Øst.

Hvis altså medlemmerne i kredsen vil. Kredsbestyrelsen anbefaler foreløbig, at Mette Frederiksen erstatter den hidtidige kandidat, Morten Ryom.

- Vi tror, vi står stærkere med en statsministerkandidat, der har afsæt i Nordjylland. Og jeg er jo nordjyde. Derfor var der ingen tvivl om, at skulle jeg skifte kreds, skulle jeg hjem til Aalborg, siger Mette Frederiksen til NORDJYSKE.

Hun har stærke familiemæssige bånd til landsdelen, hvor hendes far bor. Men sin private bopæl - i Ballerup - beholder hun, fordi "det simpelt hen er mest praktisk".

Formanden for Socialdemokratiet i Nordjylland, Mogens Vestergaard, erklærer sig "positiv over, at Mette Frederiksen har valgt at stille op her".

- Det bliver spændende at have en partiformand og en muligt kommende statsminister blandt vore folketingsmedlemmer, og jeg er sikker på, at Mettes popularitet og autenticitet vil gøre, at hun kan trække flere stemmer til partiet i Nordjylland, siger han.