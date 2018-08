Mexicansk klub er enig med AaB om Edison Flores-køb

FODBOLD: Edison Flores er fortid i Aalborg.

Den mexicanske klub Monarcas Morelia skriver således på sin hjemmeside, at man er nået til enighed med AaB om den peruanske landsholdsspillers skifte til klubben.

Den nordjyske klub har ikke selv bekræftet handlen.

Edison Flores er på vej til Mexico for at gennemgå et lægetjek og fuldende sit skifte, skriver Monarcas Morelia, der ikke nævner noget om, hvad klubben har betalt for peruaneren.

Monarcas Morelias’ vicepræsident Hector Lara har ifølge klubben selv rejst til Danmark for at forhandle med AaB.

24-årige Flores kom til den danske klub i 2016 fra Universitario de Deportes i hjemlandet. Opholdet i Aalborg blev dog aldrig den helt store succes for hverken AaB eller Flores, der har spillet 51 kampe og scoret fire mål for den nordjyske klub.

Flores deltog i sommerens VM-slutrunde, hvor han var på banen i alle Perus tre gruppekampe. I alt er det blevet til 33 optrædener på landsholdet siden 2013.

Den hurtige kantspiller faldt efter VM i unåde i AaB, da han kom for sent tilbage fra sin ferie. Episoden udløste tvivl om Flores’ fremtid i Aalborg. Han har således heller ikke set banen i nogen af AaB’s seks kampe i Superligaen.

Monarcas Morelia spiller i den bedste mexicanske række, hvor klubben sidste sæson sluttede som nummer fire.

/ritzau/