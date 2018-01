Mexico indsætter flere soldater i kampen mod øget narkovold

Regeringen i Mexico vil indsætte flere soldater i landet. Det sker i et forsøg på at slå ned på kriminelle bander, efter at der i 2017 blev registreret rekordmange 25.339 drab.

Mexicos nationale sikkerhedskommissær Renato Sales siger, at føderale politistyrker skal samarbejde med lokale myndigheder for at få ram på kendte storkriminelle og sikre en bedre efterforskning.

Målet er "at genoprette fred og ro for alle mexicanere", siger han.

Sikkerhedskommissæren næver ikke noget om antallet af føderale betjente, der skal sættes ind. Han lover dog at komme med flere detaljer inden for de kommende dage.

Eskalerende kampe mellem rivaliserende narkokarteller og en opblomstring af nye kriminelle celler er angiveligt hovedårsagen til, at 2017 blev det mest blodige år i Mexico, siden myndighederne begyndte at føre statistik.

Og drabene fortsætter. Alene i weekenden blev 25 mennesker dræbt i landet, oplyser embedsmænd. Blandt andre ni mænd, der blev henrettet i et hus i en forstad til byen Monterrey.

Her brød maskerede mænd med våben ind i huset i San Nicolás de los Garza, hvor en gruppe mænd sad og så en fodboldkamp på tv. Syv blev dræbt på stedet, mens to andre senere døde på hospitalet.

De 25.339 drab i 2017 er næsten 25 procent flere end i 2016, viser en opgørelse fra det mexicanske indenrigsministerium.

Volden er taget til i Mexico, efter at ekspræsident Felipe Calderons regering i 2006 erklærede krig mod de magtfulde og hensynsløse narkokarteller.

I løbet af det seneste årti har vold og krig mellem bander og narkokarteller krævet flere end 200.000 liv.

Den stigende vold ventes at blive et stort tema frem mod præsidentvalget i juli. Senest er præsident Enrique Peña Nietos regeringsparti faldet til en tredjeplads i meningsmålingerne.

/ritzau/Reuters