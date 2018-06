Mexico på den grønne VM-gren giver Sydkorea hovedpine

ROSTOV: Festen kunne lørdag fortsætte hos de mexicanske fodboldfans i Rusland, efter at Mexico slog Sydkorea 2-1 ved VM i fodbold.

Dermed er Mexico meget tæt på at sikre billet til en ottendedelsfinale med seks point, mens Sydkorea med nul point efter to kampe endnu ikke er færdig, men det dufter af et exit.

Alt andet end tysk sejr over Sverige senere lørdag vil sende Mexico videre fra gruppe F.

Omvendt vil en tysk sejr betyde, at Sverige og Tyskland har tre point, hvilket Sydkorea også vil kunne nå med en sejr over Tyskland i sidste gruppekamp.

Slår Mexico så Sverige, vil tre hold slutte med tre point, men Sydkorea har den dårligste målscore lige nu.

Mexico mødte op med selvtillid efter 1-0-sejren over Tyskland og var spilstyrende i indledningen, uden at Sydkorea dog var helt væk.

Efter 23 minutter gik Hyon-Soo Jang ned i et forsøg på at tackle i eget felt med højre arm flagrende i luften.

Den rørte bolden efter et forsøg på indlæg fra Andrés Guardado, og det lignede et klart straffespark, som også blev dømt uden VAR-indblanding.

Carlos Vela var sikkerheden selv og sparkede efterfølgende Mexico foran 1-0.

Dermed nåede antallet af straffespark ved VM oppe på 14, mens der ved det forrige VM i Brasilien i alt blev dømt 13 straffespark fraregnet straffesparkskonkurrencer.

Kort efter var Mexico farlig igen, og Sydkorea var i vildrede.

Lynhurtige Heung-Min Son fra Tottenham var sydkoreanernes bedste våben, men sydkoreanerne begik for mange individuelle fejl i første halvleg og fik ikke udnyttet Sons tempo.

Det så svært ud for Sydkorea, som senest ved et VM vendte 0-1 ved pausen til en sejr i 2006 mod Togo.

Mexicos Hirving Lozano var livlig og var ved at blive farlig på et dybt løb efter en time, og fem minutter senere slog Mexico til på en omstilling.

Lozano fandt Javier Hernández, som tog et træk og sikkert øgede til 2-0 med sit landsholdsmål nummer 50.

Så var det tid at sende 39-årige Rafael Márquez, der tidligere i karrieren spillede mange år i FC Barcelona, på banen i forsvaret.

I overtiden slog Son så til med et drømmehug langt udefra og reducerede til 1-2, og dermed blev Sydkorea noteret for sin første scoring ved dette VM.

Mexico møder Sverige i sidste gruppekamp 27. juni, hvor Sydkorea møder Tyskland.