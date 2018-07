Mexicos nye præsident varsler kamp mod korruption

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador - også kendt som "Amlo" - har vundet søndagens præsidentvalg i Mexico med mere end halvdelen af stemmerne.

Det viser et foreløbigt resultat fra det nationale valginstitut i Mexico, Instituto Nacional Electoral (INE), mandag morgen dansk tid.

Således står Andrés Manuel López Obrador til at få mellem 53 og 53,8 procent af stemmerne.

Hans to nærmeste rivaler, den konservative Ricardo Anaya Cortés fra midterkoalitionen Partido Acción Nacional (PAN), og José Antonio Meade, der stiller op for regeringspartiet Partido Revolucionario Institucional (PRI), får henholdsvis omkring 22 og 16 procent af stemmerne.

Allerede natten til mandag var både Ricardo Anaya Cortés og José Antonio Meade ude at erkende deres nederlag.

I sin sejrstale opfordrer Andrés Manuel López Obrador til forsoning efter det, han ifølge nyhedsbureauet AP kalder "en historisk dag".

Han lover, at der vil ske markante ændringer i Mexico, samtidig med at hans regering vil opretholde finanspolitisk disciplin.

Han varsler også, at kontrakter, som er indgået under energireformer, vil blive undersøgt for korruption. Dog vil der ikke blive tale om konfiskering eller ekspropriation af ejendomme, understreger han.

- Vores nye nationale projekt søger et autentisk demokrati. Vi ønsker ikke at opbygge et diktatur - åbenlyst eller i skjul, siger Andrés Manuel López Obrador ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han lover samtidig at beskytte mexicanernes privilegier samt den private sektor og arbejde mod et "venskabeligt forhold og samarbejde" med USA.

Præsident Enrique Peña Nieto siger i en tv-tale til nationen, at han har lykønsket Andrés Manuel López Obrador med sejren.

/ritzau/