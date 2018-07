Mexicos nye præsident vil forblive i frihandelsaftale med USA

Den venstreorienterede Andrés Manuel López Obrador, der vandt en jordskredssejr ved Mexicos præsidentvalg, siger, at det er hans hensigt at kæmpe for, at Mexico forbliver i frihandelsaftalen Nafta med USA og Canada.

Samtidig udtrykker han ønske om en åben og venlig dialog med amerikanerne.

Som den første præsident på venstrefløjen i det moderne Mexico har Obrador samtidig gjort det klart, at han vil fastholde den finansminister, som han pegede på under valgkampen - Carlos Urzu.

Obrador har opfordret til forsoning i Mexicos politiske liv. Han lover markante ændringer i landet, samtidig med at hans regering vil opretholde finanspolitisk disciplin.

Han varsler også, at kontrakter, som er indgået under energireformer, vil blive undersøgt for korruption. Dog vil der ikke blive tale om konfiskering eller ekspropriation af ejendomme, understreger han.

Den nye leder fastslår samtidig, at han vil respektere centralbankens autonomi og holde vekselkursen for pesoen flydende.

Urzua og andre erfarne økonomiske rådgivere siger, at landets kommende regering også vil opmuntre og fremme private investering fra både lokale og udenlandske investorer.

Obrador kalder et tweet fra præsident Donald Trump om Obradors valgsejr meget "respektfuldt". Trump skrev, at han ser meget frem til at samarbejde med den nye mexicanske leder.

/ritzau/Reuters