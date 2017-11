MG-comeback med høje biler

BILER: Der er stadig mange danske bilentusiaster med et svagt punkt for klassiske engelske sportsvogne. De får et drømmende udtryk i øjnene, når talen falder på modeller som MGA, MGB og MGC.

MG har nemlig i mange årtier nærmest været indbegrebet af engelsk køreglæde med lette, vævre og stilige sportsvogne.

Modellerne tog dog allerede for mange år siden på i vægt, og herhjemme var biler, som MG Maestro Turbo, der i 90’erne sidst repræsenterede mærket med det kantede logo, men hvor selv de standardmonterede røde sikkerhedsseler ikke kunne skjule, at det var så som så med den britiske sjæl.

MG endte da også med en bankerot for MG Rover i 2005. Men nu er mærket på vej tilbage i nye klæder. Kinesiske Nanjing Automobile Group, som købte rettighederne for et par år siden og senere fusionerede med landsmændene fra SAIC Motor, har nemlig store planer.

Små skridt

I forvejen har MG med små skridt forsøgt at få fodfæste på det gamle hjemmemarked med minibilen MG3 og den større MG6 sedan, der byggede på den kinesiske Roewe 550, som hviler på den tudsegamle Rover 75.

Den skal nu udvides med to cross- over-modeller, der skal være spydspidser i en invasion på det europæiske kontinent i 2019.

Det gælder den Nissan Qashqai-store GS, som kom på banen sidste sommer, hvor MG sendte MG6 på pension efter ringe afsætning, mens fabrikken netop har vist den mindre ZS, som matcher Nissan Juke.

Den nye MG ZS er en bil på størrelse med Nissan Juke, som skal tiltrække et yngre publikum til mærket. Foto: MG

Moderne motor

ZS-modellen, som skal sigte efter et yngre publikum end de andre modeller, byder bl.a. på mulighed for en moderne 1,0 liters turbobenzinmotor og Apple Carplay.

MG har hovedsæde med design- og teknikcenter i Birmingham, men produktionen foregår i Kina. Salget er dog gået langsomt, således blev der solgt få hundrede biler ved starten i 2009, mens det i år forventes at være på nogle få tusinde biler.

Pieter Gabriels, der europæisk chef for SAIC, mener dog, at MG-brandet i sig selv er et rigtig godt afsæt med en god forhistorie.

Som Alfa Romeo

- Selv om mærket har været væk fra det europæiske kontinent i 12 år, er det ikke glemt. MG er lige som Alfa Romeo. Det er svært at ødelægge brandet, og det er svært at glemme de gode tider, lyder det optimistisk til Automotive News Europe.

Vi afventer spændt næste kapitel i den engelsk-kinesiske følgeton, hvori der bl.a. spekuleres i Portugal og Cypern som nogle af de første markeder.