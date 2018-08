Mia fra Aalborg vil være Miss Danmark

AALBORG: 17-årige Mia Mosbæk fra Aalborg er 12. september klar på den røde løber, når Miss Danmark konkurrencen bliver afholdt i Cirkusbygningen, hvor sidste års vinder, Amanda Petri, skal give kronen videre.

Dermed går en gammel drøm i opfyldelse, fortæller aalborgpigen, der de sidste tre år har haft god tid til at tænke over, hvorfor hun vælger at stille op.

At det netop er Miss Danmark konkurrencen, hun stiller op i, er nemlig ikke helt tilfældigt.

- Jeg ville aldrig stille op i en konkurrence, hvor det bare handlede om at være smuk, siger hun.

17-årige Mia Mosbæk fra Aalborg stiller op til Miss Danmark konkurrencen. Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk