Michael Valgren er Årets Cykelrytter efter stor sæson

BALLERUP: For anden gang i sin karriere kan Michael Valgren kalde sig Årets Cykelrytter i Danmark.

I en sæson, hvor adskillige danske ryttere markerede sig på den internationale scene, skilte Valgren sig ud og blev hyldet af Danmarks Cykle Union (DCU) ved et arrangement i Ballerup Super Arena fredag aften.

Astana-rytteren hentede i den forgangne sæson to store sejre og imponerede ved at holde et konstant højt niveau fra de belgiske klassikerløb i det tidlige forår til VM i slutningen af september.

Den 26-årige thybo rejste fredag til Australien for at forberede sig til Tour Down Under og kunne derfor ikke være til stede i Ballerup for at modtage sin hyldest.

Han vandt prisen første gang i 2014, hvor han blev dansk mester og efterfølgende tog den samlede sejr i PostNord Danmark Rundt, men det er endnu større triumfer, der har givet ham prisen i år.

Han indledte med at vinde det traditionsrige Omloop Het Nieuwsblad i februar, og senere på foråret overgik han sig selv med sejren i klassikeren Amstel Gold Race.

Dertil kommer stærke resultater som fjerdepladsen i Flandern Rundt og præstationen ved VM, hvor han på en bjergrig rute var så godt kørende, at han kunne udfordre alle topfavoritterne på de sidste kilometer.

Det er de danske licensryttere, der har stemt på Valgren som Årets Cykelrytter i kamp med fire andre kandidater.

De øvrige nominerede var Amalie Dideriksen, Magnus Cort, herrernes 4000-meter-hold og Mikkel Bjerg.

/ritzau/