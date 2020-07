Microsoft tjener flere penge på at lagre kunders data i skyen

NEW YORK: It-løsninger til virksomheder har været i stor vækst hos amerikanske Microsoft, som oplever stigende omsætning og indtjening.

Det viser it-selskabets årsregnskab, der strækker sig til udgangen af juni i år.

Regnskabet viser, at Microsofts omsætning i perioden er steget med 14 procent til 920 milliarder kroner.

Væksten kommer blandt andet fra nogle af de it-løsninger, som er målrettet virksomheder. Det drejer sig eksempelvis om såkaldte cloudbaserede løsninger, der giver virksomheder mulighed for at lagre data i "skyen".

- Vores kommercielle cloud-forretning har for første gang nogensinde rundet en årlig omsætning på 322 milliarder kroner i dette år, siger Amy Hood, der er finansdirektør hos Microsoft, i en pressemeddelelse.

Den større omsætning har bidraget til, at Microsoft i løbet af året har tjent 285 milliarder kroner efter skat. Det er 13 procent mere end året før.

Fremgangen er kommet i hus, selv om Microsoft ligesom mange andre har været i modvind de seneste måneder på grund af coronaudbruddet.

Af regnskabet fremgår det, at selskabet i perioden fra april til juni har tabt 2,9 milliarder kroner på grund af nedlukningen af de fysiske butikker.

Derudover oplyser Microsoft blandt andet, at netværket LinkedIn, der er fokuseret på job og karriere, har været negativt påvirket af et svagt arbejdsmarked og et lavere reklameforbrug.

Uanset den negative påvirkning er indtægterne for LinkedIn steget med ti procent i perioden fra april til juni, viser regnskabet.

Coronaudbruddet har dog ikke kun været skidt for Microsoft, som står bag en lang række af produkter og løsninger.

Blandt andet har spillekonsollen Xbox nydt godt af, at mange har brugt mere tid derhjemme. Alene i perioden fra april til juni er indtægterne med relation til Xbox steget med hele 65 procent.

/ritzau/