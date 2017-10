Midlertidig DBU-aftale: - Der kom styr på det

FODBOLD: Mandag blev der indgået en midlertidig aftale mellem DBU og Spillerforeningen, så u21-landsholdet kunne mødes til træning i Aalborg frem mod de kommende EM-kvalifikationskampe mod Georgien og Finland.

Det glæder naturligvis AaB’eren Magnus Christensen, der er udtaget til netop u21-landsholdet, men han havde nu heller ikke regnet med andet, da han mandag ventede på at mødes med de andre i landsholdslejren.

- Det er vi sådan set bare gået ud fra. Vi havde en aftalt mødetid, og så regnede vi med, der kom styr på det, siger Magnus Christensen.

Han har med vilje ikke spekuleret for meget over det, da han alligevel hverken kunne gøre fra eller til. Men alligevel er det en lettelse, at der nu er styr på det.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi nu kan fokusere på det, det egentlig handler om, nemlig at få trænet sammen og sat holdet op til to vigtige kampe, lyder det fra Magnus Christensen.

Udover Magnus Christensen er også AaB’erne Jannik Pohl og Rasmus Thellufsen udtaget til u21-landsholdet, der fredag tager imod Georgien i Aalborg.