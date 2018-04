Midlertidig direktør for skandaleramt analysefirma går af

I marts blev den administrerende direktør for analysefirmaet Cambridge Analytica, Alexander Nix, suspenderet med øjeblikkelig virkning.

Nu træder manden, der blev sat ind for at holde stolen varm, Alexander Tayler, også tilbage fra stillingen. Tayler fortsætter i sin tidligere stilling som datachef.

- Bestyrelsen har i dag annonceret, at Alexander Tayler træder tilbage fra sin stilling som fungerende administrerende direktør for Cambridge Analytica.

- Han fortsætter i sin tidligere stilling som datachef for at fokusere på forskellige tekniske undersøgelser og forespørgsler, lyder det i en udmelding fra selskabet ifølge CNN.

Cambridge Analytica kom i strid modvind, da det kom frem, at firmaet havde misbrugt personlige oplysninger fra 87 millioner Facebook-brugere, uden at brugerne selv var klar over det.

Skandalen har medført, at Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, i disse dage vidner om Facebooks involvering i sagen.

Det gør han foran den amerikanske kongres. Tirsdag besvarede han spørgsmål i Senatet i næsten fem timer. Onsdag er han til høring i Repræsentanternes Hus.

