Midt i en corona-tid: Ladywalk rykker til september

AGGER:Ladywalk følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og påbud og rykker derfor eventen til mandag 14. september i Agger.

Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Mere end 55.000 kvinder gik for en god sag i 2019. I år vil Hjerteforeningen og Psykiatrifonden blive støttet med et beløb, når arrangementet er gennemført i september.

Det er 20. gang Ladywalk bliver arrangeret, og i år finder det sted i 14 byer landet over. Eventen, som har to gode formål, er vokset støt de seneste år. Ladywalk er med til motivere mange kvinder, som måske ikke ville komme ud at gå og samtidig støtte sygdomsramte kvinder. I år er det Hjerteforeningen og Psykiatrifonden, som bliver støttemodtagere.

- Som den største endags motionsevent for kvinder følger Ladywalk naturligvis myndighedernes anbefalinger og påbud, og vi har derfor valgt at udsætte eventen til sensommeren, siger Ivan Mejlgaard formand for Ladywalk.

- Det ligger os meget på sinde at gennemføre Ladywalk 2020 og få så mange deltagere ud at gå som muligt, så vi sikrer at kunne støtte Hjerteforeningen og Psykiatrifonden, understreger Ivan Mejlgaard i pressemeddelelsen.

Hos den lokale arrangør Lone Elisabeth Mark i Agger er der forståelse for, at arrangementet gennemføres senere end først fastsat.

- Det er vigtigt for os at passe på vores deltagere, derfor bakker vi naturligvis op om at flytte Ladywalk til mandag 14. september, siger Lone Elisabeth Mark, som står for at gennemføre Ladywalk i Agger.