Migatronic fyrer direktør

FJERRITSLEV: Væksten har ikke været stor nok hos svejsefabrikken Migatronic i Fjerritslev det seneste år, og der er ikke tro på, at den nu forhenværende direktør ville kunne levere gode nok resultater.

Derfor har virksomhedens bestyrelse besluttet at sige farvel til administrerende direktør Mads Prebensen efter bare 14 måneder på posten.

Sådan lyder begrundelsen fra bestyrelsesformand Peter Roed.

- De resultater, vi havde forventet, at Mads Prebensen var i stand til at opnå, vurderer vi ikke, at han vil være i stand til at nå, siger Peter Roed.

Migatronic, der tjener sine penge på at producere og sælge svejsemaskiner, kunne sidste år se omsætningen stige med 3 pct. til 304,3 mio. kr., mens driftsoverskuddet før finansposter steg til 12,4 mio. fra 8,6 mio. kr.

Vækst men ikke nok

Fremgangen har dog ikke været tilstrækkelig for Migatronic-bestyrelsen, der heller ikke følte sig sikker på, at Mads Prebensen ville kunne levere gode nok resultater fremover.

- Vi har målt det på de fremtidige forventninger til den vækst, som vi mener, at Migatronic er berettiget til, og her vil vi have en anden profil.

- Der er stor vækst i markedet i øjeblikket, og vi har også fået lidt vækst, men vi skal være endnu bedre til at tage del i den markedsvækst, der er. Det er derfor, vi har valgt den løsning, siger Peter Roed.

Mads Prebensen bliver afløst af Niels Jørn Jakobsen, der hidtil har været økonomidirektør, som han desuden vil fortsætte med at være sideløbende med jobbet som topchef.

Mangler salgsdirektør

Migatronic venter i år at øge sin omsætning med 5-8 pct. samt lande et resultat før skat på 13-16 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. i 2016.

Virksomheden oplyser desuden i forbindelse med tirsdagens direktørfyring, at det leder efter en salgsdirektør, der sammen med Niels Jørn Jakobsen og kommunikations- og HR-direktør Martha Holme skal udgøre direktionen fremadrettet.

- Vi skal have fat i en salgsdirektør, som skal skabe den vækst, vi er berettiget til, siger Peter Roed, der ikke vil gætte på, hvornår en ny salgsdirektør er på plads.

Migatronic har hovedsæde i Fjerritslev og er med en markedsværdi på 126,5 mio. kr. et af de mindre selskaber på fondsbørsen.

/ritzau/FINANS