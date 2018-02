Migrantbåd kæntrer i Middelhavet - 90 frygtes druknet

90 mennesker frygtes druknet under forsøget på at sejle fra Libyen til Europa.

De fleste om bord på menneskesmuglernes båd var pakistanske migranter, oplyser FN-organisationen IOM.

Båden kæntrede ud for Libyens kyst, og hjælpearbejdere fortæller, at tre er samlet op i live.

- De har oplyst skønsmæssigt, at 90 er druknet under kæntringen, men vi har stadig ikke noget nøjagtigt antal mennesker, som har mistet livet under denne tragedie, siger Olivia Hedson fra IOM.

Kort forinden fortalte flere repræsentanter for den libyske by Zurawa, at to libyere og en pakistaner, der var på båden, er reddet.

De fortalte, at 10 døde var samlet op af vandet. De fleste af dem pakistanere.

Zurawa ligger tæt på grænsen til Tunesien.

