Mike Jensen efter sejr over Ajax: En super præstation

Fodboldklubben Rosenborg tog torsdag aften et stort skridt mod gruppespillet i Europa League, da holdet på udebane besejrede hollandske Ajax med 1-0 i den første af to kampe i playoffrunden.



De norske mestres anfører, Mike Jensen, er stolt af sit holds sejr over sidste sæsons finalister i Europa League.



- Det er en meget stor præstation. Måden, den blev udført på, var meget, meget fin. Det er en holdpræstation, at vi besejrede et meget, meget bedre hold. Det er utroligt.



- Det så ud som om, at vi var mange flere på banen. Vi arbejdede så godt for det. En super præstation, siger Mike Jensen til det norske medie VG.



Han og Nicklas Bendtner spillede hele kampen for Rosenborg, mens Jacob Rasmussen sad på den norske klubs bænk i hele kampen.



Lasse Schöne var i aktion i alle 90 minutter for Ajax, mens Kasper Dolberg blev skiftet ud midt i anden halvleg.



Returkampen i Trondheim bliver spillet på torsdag.



Mike Jensen forudser trods det gode resultat, at Rosenborg kommer til at kæmpe hårdt for at spille sig videre til Europa League-gruppespillet.



Ajax gik senest glip af et europæisk gruppespil for ti år siden, men hollænderne risikerer altså, at det sker igen i år.



- Der kommer til at være et enormt pres på Ajax. Vi skal bevare roen i alt, hvad vi gør. Både defensivt, men også når vi erobrer bolden. Så må vi sænke skuldrene, nyde det. Der er fortsat lang vej.



- Skulle det ende med, at et så godt hold som Ajax slår os ud, så kan vi uanset hvad være stolte af denne præstation.



- Den har givet respekt og tro på tingene internt på holdet til vores videre færd de næste par år, siger Mike Jensen.



