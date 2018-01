Mike Pence får kold skulder under rejse i Mellemøsten

USA's vicepræsident, Mike Pence, er lørdag ankommet til Egypten som indledning til en rundrejse til tre lande i Mellemøsten.

Besøget ventes at være domineret af præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Arabiske partier i det israelske parlament vil boykotte den tale, som Pence skal holde til forsamlingen mandag.

Blandt palæstinensere er der stor vrede over, at Trump bryder USA's mangeårige politik på området. Hidtil har linjen været, at Jerusalems fremtidige status først skal aftales ved afslutningen af fredsforhandlinger mellem Israel og den palæstinensiske regering.

Pence mødtes i præsidentpaladset i Kairo med præsident Abdel Fattah al-Sisi, der er en af Trumps nære allierede.

Inden Trump meddelte sin beslutning i sidste måned, bad Sisi ham om "ikke at komplicere situationen i regionen". Han mente, at det ville få udsigterne til fred mellem jøder og palæstinensere til at fordufte.

Imam Ahmed al-Tayeb fra den mest indflydelsesrige moské i den arabiske veden, Al-Hazar, har aflyst sit møde med Pence.

Det samme har pave Tawadros II, lederen for den koptisk-kristne kirke. Han har bebrejdet Trump, at han "ikke tager millioner af arabiske menneskers følelser i betragtning".

Pence rejser søndag videre til Jordan og senere på dagen til Israel.

Her anklager flere arabiske partier i det israelske parlament, Knesset, Pence for at være en "farlig og messiansk" mand. De vil boykotte hans tale i parlamentet mandag.

- Han kommer her som en udsending for en endnu mere farlig mand, en politisk pyroman og kvindehader, som må forhindres i at overtage kontrollen i vores region, siger Ayman Odeh fra Den Forenede Liste af Arabiske partier.

/ritzau/AFP