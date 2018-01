Mikkel Hansen døjer med knæproblemer inden EM

HÅNDBOLD: De danske håndboldherrer må undvære Mikkel Hansen i lørdagens testkamp mod Norge i Golden League i Paris.

Mikkel Hansen sad også på bænken under torsdagens sejr over Egypten, og det skyldes problemer med det ene knæ.

Det er dog ikke noget, der skulle gå ud over Mikkel Hansens deltagelse ved EM i Kroatien i næste uge.

- Mikkel har lidt væske i knæet, så derfor passer vi lige lidt på ham nu. Det er først i næste uge i Kroatien, at vi skal være der, så derfor skal han lige have tid til at komme af med den væske.

- Han kommer ikke med mod Norge, siger landstræner Nicolaj Jacobsen til DR.

EM-slutrunden begynder 13. januar for Danmarks vedkommende, og Mikkel Hansen fortæller, at der er fremgang at spore.

- Knæet har været lidt ustabilt, så vi har valgt ikke at tage nogen chancer. Men det går fremad, og jeg er ikke bekymret i forhold til EM, siger Mikkel Hansen til TV2 Sport.

Nicolaj Jacobsen forsøger at holde de taktiske kort tæt på kroppen i testkampene mod Norge og Frankrig inden EM.

- Det ville være løgn at sige, at det ikke betyder noget at vinde, men vi spiller ikke pladen helt fuld i de to næste kampe, siger Nicolaj Jacobsen til DR og tilføjer:

- Vi vil også gerne have lidt i posen, når vi kommer til Kroatien. Vi må prøve at vinde med det, vi gerne vil vise frem, så vi har lidt ekstra i Kroatien.

- Du kan spille nok så meget god håndbold, men uden et godt forsvar og uden en god målmand, så vinder du ikke noget. Så det er klart, at den base skal være på plads, hvis vi skal have medaljer med hjem.

Danmark møder Norge lørdag klokken 16.45.

/ritzau/