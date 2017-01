PARIS: Selv om håndboldlandsholdet hentede en vigtig sejr over Sverige mandag aften, var det langt fra hele den danske præstation, der var tilfredsstillende.

Specielt i begyndelsen af anden halvleg, hvor Sverige gik fra 10-14 til 13-14 og havde chancen for at udligne, så danskerne skidt ud.

- Det er en ting, vi skal snakke om. Vi må ikke have fem-ti minutter, hvor vi spiller alt for langsomt, og hvor vi kommer bagefter i forsvaret og får udvisninger, fordi vi er for langsomme, siger Mikkel Hansen.

- Vi havde jo fint styr på det i første halvleg, gik til pausen med plus fire og havde en god fornemmelse.

- Men hvis vi starter så langsomt i en anden kamp senere i turneringen, så ryger vi ud. Det er der ingen tvivl om, advarer han.

Da Danmark mod slutningen af første halvleg førte med 14-8, så kampen ellers ud til at forløbe helt som håbet.

Men det sejt kæmpende svenske hold blev ved med at hænge på, og så blev det spændende helt til det sidste.

- Når vi spiller mod et hold af Sveriges kvalitet, som løber rigtig meget, så kommer de jo hurtigt tilbage. Vi lukkede dem selv ind i kampen, og så fik de selvtillid.

- Men jeg må også rose holdet. Det er svært at vinde sådan en kamp, når man kommer så dårligt fra start i anden halvleg. Vi fik redet stormen af og fik afsluttet kampen rimelig fornuftigt, siger Mikkel Hansen.

Med sejren er Danmark det eneste hold med maksimumpoint i gruppe D.

