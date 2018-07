Mikkelsen: Vi var for dårlige med bolden

FODBOLD: Hobro IK kom heller ikke på pointtavlen i anden runde af Superligaen, da FC København mandag aften vandt 3-0 på DS Arena. Derfor er der stadig et rundt 0 ud fra Hobro Ik i tabellen.

Martin Mikkelsen spillede hele kampen på Hobro IK’s midtbane, og han var imponeret over FC København.

- Jeg synes, at vi møder et rigtigt godt hold. Vi havde frygtet, at de ville sætte Ramus Falk ind på midtbanen, for der har han gjort ondt på os før, og spillet kommer altid til at glide rigtig godt, når han er meget på bolden. Jeg synes på en dag, hvor vi virkelig var der, er vi ikke gode nok med bolden til at kunne true dem nok. Når det så er sagt, så har vi egentlig nogle fine chancer, siger Martin Mikkelsen.

Hobro IK var i perioder fint med i kampen, men især FCKs to første mål, ærgrer de sig over i Hobro lejren.

- Det er det, der sker, når man laver dumme fejl. Jeg laver selv en opspilsfejl ved deres 1-0 mål, hvor Vito ikke er klar. Når de bryder den højt på vores fejl og kommer op og spiller omkring vores felt, så fører det til chancer, og det gjorde det desværre til Viktor Fischer, og der er han knivskarp, siger Martin Mikkelsen.

Midtbanemanden ville gerne, at Hobro IK spillerne havde været mere rolige, når bolden endelig kom på de guldklædtes fødder.

- Det er svært, når man løber så meget efter bolden, pludseligt at skulle være helt cool, når man får den. Men jeg kunne godt have ønsket, at vi havde haft flere perioder, hvor vi havde holdt fast i bolden, siger Martin Mikkelsen.