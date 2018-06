Militæret i Mali beskyldes for at henrette tilfældige civile

Militæret i Mali henrettede i maj 12 personer som hævn for drab på en soldat.

Det konkluderer FN's mission i Mali, Minusma, efter at have efterforsket hændelsen.

Ifølge FN skød soldaterne den 19. maj "uden videre" tilfældige civile på et kvægmarked. Forinden havde ukendte gerningsmænd dræbt en soldat fra den maliske hær.

Minusma har videregivet en undersøgende rapport til regeringen i Mali, der endnu ikke har kommenteret drabene.

Desuden opfordrer Minusma militæret til at handle i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Organisationen siger, at den er bekymret for befolkningens sikkerhed i regionen.

Spændinger mellem rivaliserende etniske grupper er almindelige i det vestafrikanske land. Blandt andet har den militante gruppe Islamisk Stat udført angreb i landet og rekrutteret civile landsbyboere.

Så sent som i weekenden blev op mod 50 mennesker dræbt i et angreb på en landsby i Mali. Det var soldater, der fandt de dræbte i landsbyen, der ligger nær byen Djenné i den sydlige del af landet.

Embedsmænd fra landets regering oplyste søndag, at 16 mennesker var blevet dræbt, mens organisationen Tabital Pulaaku, der repræsenterer fulani-folket, berettede, at næsten 50 mennesker var blevet dræbt.

Ifølge Tabital Pulaaka varierer dødstallet, fordi mange af de dræbte allerede var blevet begravet, da soldaterne nåede frem til landsbyen.

Der er endnu ingen, der har taget ansvar for angrebet, men Tabital Pulaaku mener, at traditionelle donso-jægere stod bag.

Den voksende usikkerhed er en stor bekymring forud for valget den 29. juli, hvor præsident Ibrahim Boubacar Keita genopstiller.

