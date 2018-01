Militante angriber kontrolpost nær militærakademi i Kabul

Mindst fire militante har tidligt mandag morgen lokal tid angrebet en kontrolpost nær militærakademiet Marshal Fahim i den vestlige del af Afghanistans hovedstad, Kabul.

Mindst én afghansk soldat er dræbt og tre andre såret.

Det oplyser landets forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De militante angreb posten uden for militærakademiet kort før daggry lokal tid.

En af angrebsmændene sprængte sig selv i luften, en anden er dræbt af sikkerhedsstyrker, mens to andre fortsat kæmper.

Talsmand for forsvarsministeriet Dawlat Waziri oplyser kort før klokken seks dansk tid, at angrebet stadig er i gang.

En afghansk militærofficer, der bor i området og ønsker at være anonym, fortæller til nyhedsbureauet dpa, at han hørte omkring 11 eksplosioner, efter at angrebet begyndte omkring klokken fem lokal tid.

- Disse eksplosioner kunne godt have været raketdrevne granater, siger han.

Samtidig fortæller en afghansk sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP, at det angiveligt ikke lykkedes angriberne at komme ind på selve akademiet.

Et vidne fortæller til Reuters, at eksplosionerne varede i mindst en time, efter de brød ud omkring klokken fem.

Mindre eksplosioner kan fortsat høres, oplyses det kort før klokken seks dansk tid.

Ifølge Reuters har den militante gruppe Islamisk Stat (IS) taget skylden for angrebet.

Angrebet kommer, kun to dage efter at ambassade- og regeringskvarteret i Kabul lørdag blev rystet af en kraftig bilbombe, der dræbte over 100 og sårede 235 andre.

Taliban har taget skylden for bomben, der var placeret i en ambulance, der blev kørt af en selvmordsbomber.

I weekenden inden blev mindst 30 mennesker dræbt i et angreb på Intercontinental Hotel i den afghanske hovedstad. Angrebet blev indledt af fem bevæbnede mænd klædt i militæruniformer.

Taliban har ligeledes taget skylden for dette angreb og sagt, at formålet var at dræbe udlændinge.

Få dage efter hotelangrebet gik bevæbnede mænd til angreb på Save the Children's kontorer i Jalalabad i den østlige del af Afghanistan. Mindst fire blev dræbt og 25 andre såret.

/ritzau/