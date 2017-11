Miljøarbejde om rent vand i hårdknude

NORDJYLLAND: Den succes, som tidligere miljøminister Ida Auken havde med at inddrage lokale kræfter i arbejdet med de fremtidige vandplaner ser ikke ud til at kunne gentages. Landet over arbejder vandråd nedsat af kommunerne på højtryk med de kommende vandplaner. Men i det vandråd, der er nedsat for Limfjorden, er arbejdet gået så meget i hårdknude, at der ikke er udsigt til, at man når til enighed.

En af årsagerne er, at landbrugs- og miljøinteresser står skarpt over for hinanden.

Samtidig er de foreninger, der er med i vandrådet, sat på en teknisk svær opgave, som nogle betegner som noget nær umulig for almindelige mennesker.

Knap 20 kommuner er med i Limfjordsrådet, hvor formandskabet frygter, at resultatet kan blive, at forskellige meldinger fra vandråd og kommuner, betyder, at afgørelsen bliver flyttet et andet sted hen.

Jens Lauritzen (V) og Jens Chr. Golding (S), der er henholdsvis formand og næstformand i Limfjordsrådet, frygter, at det alene bliver op til Miljøstyrelsen og Folketinget at træffe den endelig beslutning.

- Arbejdet i vandrådet har intet flyttet. Det har været ligegyldigt, mener Carl Chr. Pedersen, der er formand for Agri Nord.

- Det har været en uoverkommelig opgave. Jeg mener hele arbejdet bør gå om, siger Carsten Søborg, der repræsenterer Bæredygtigt Landbrug i vandrådet.

- Der er blevet politiseret alt for meget, og nogle har anfægtet hele grundlaget for arbejdet, siger Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening.