NORDJYLLAND: Nogle af de ophedede diskussioner fra den fødevare- og landbrugspakke, der kom for et år siden, risikerer at bliver trukket ud mange steder i landet, når lokale vandråd skal diskutere miljøindsats for vandløb.

Nogle steder er det de enkelte kommuner, der nedsætter vandråd. I Nord- og Midtjylland vælger en række kommuner i Limfjordens opland at lave ét fælles vandråd.

Fra landbruget har man meldt ud, at erhvervet gerne vil have taget flere vandløb, end der er lagt op til, ud af planerne. Omvendt lægger Danmarks Naturfredningsforening ikke skjul på, at den ser det som et mål at få så mange vandløb som muligt med.

I Folketinget faldt lovgivningen om lokale vandråd på plads få dage før jul, men med de meldinger, der blev givet på forhånd, overvejede Danmarks Naturfredningsforening helt at droppe at deltage.

- Men vi har besluttet os for alligevel at gå med, siger Thorkild Kjeldsen, der er vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det kan se svært ud, men jeg tror, at holdningerne kan forenes, når vandrådet konkret står ude ved et vandløb, siger Limfjordsråds formand, Jens Lauritzen (V).

Også formanden for AgriNord, Carl Chr. Pedersen, tror, at man lokalt kan snakke sig til rette.

Vandrådet for Limfjorden skal vurdere knap 3000 km vandløb.