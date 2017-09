Miljøstyrelsen politianmelder rederier for forurening

MILJØ: Når skibe sejler i Vesterhavet og Østersøen, må der ikke være for meget svovl i brændstoffet, og det er på den baggrund, at Miljøstyrelsen har politianmeldt yderligere to rederier.

Dermed er antallet af politianmeldte rederier oppe på 19, efter reglerne blev skærpet i 2015.

De 19 anmeldelser er på baggrund af 375 prøver, som er taget af skibene, hvilket er lidt over fem procent.

- Langt de fleste overholder altså reglerne. Men der er stadig et fåtal, der ikke gør, og det er derfor vigtigt, at vi er konsekvente og melder dem til politiet, siger Sara Røbke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

De seneste to år har en såkaldt "sniffer" på Storebæltsbroen overvåget, hvad der kommer op af skorstenene på skibene.

"Snifferen" er en form for kunstig næse, der sidder på broen og lugter til den svovlforurening, der kommer fra skibene, og den kan opfange, om der er for meget svovl i brandstoffet.

Ud over den kunstige næse på Storebæltsbroen er der også monteret en på en helikopter, der overflyver de største sejlrender i Danmark.

Det er Miljøstyrelsen, der står for overvågningen.

De politianmeldte rederier står til bødestraffe, der varierer meget. I én sag er der udstedt en bøde på 375.000 kroner i erstatning, mens der i en anden sag er tale om 30.000 kroner.

Brancheorganisationen Danske Rederier er glad for, at det har konsekvenser, men de er ikke overbevist om, at en bødestraf er nok.

- Vi mener, at rederiernes navne skal offentliggøres. På den måde kan kunderne vælge de rederier fra, der ikke overholder miljøkravene, siger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier.

I Miljøstyrelsen er man skeptisk over for forslaget.

- Vi har overvejet det grundigt, men indtil videre har vi valgt ikke at offentliggøre navnene, siger Sara Røbke.

Miljøstyrelsen oplyser, at alle 19 rederier er udenlandske.

/ritzau/