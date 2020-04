Den norske milliardær Tom Hagen varetægtsfængsles i fire uger

OSLO:Den norske rigmand Tom Hagen skal varetægtsfængsles i fire uger. Sådan lyder afgørelsen fra Nedre Romerike tingrett onsdag aften.

Tom Hagen er sigtet for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, der har været forsvundet i halvandet år.

Onsdag blev der afholdt retsmøde for lukkede døre, hvor der derfor ikke offentligt kom nye detaljer frem i sagen.

Anklageren krævede, at han skulle fængsles i foreløbig fire uger. Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, krævede ham derimod løsladt.

Tom Hagen fastholdt forud for retsmødet sin uskyld i sagen. Han var ikke til stede, da kendelsen blev afsagt onsdag aften.

Tingretten peger i kendelsen på, at det er "sandsynligt, at der har været flere involveret i sagen".

Varetægtsfængslingen begrundes med, at den sigtede "har reel mulighed for at ødelægge eller fjerne beviser" eller "koordinere forklaringer med andre involverede".

Den norske milliardær blev tirsdag anholdt, da han var på vej til arbejde. Det skete efter halvandet års efterforskning af Anne-Elisabeth Hagens forsvinden 31. oktober 2018.

I begyndelsen lød det, at hun muligvis var blevet kidnappet, men tirsdag fortalte politiet, at det vurderer, at kravene om løsepenge i sagen fungerede som røgslør for den egentlige forbrydelse.

Forsvarsadvokaten sagde efter retsmødet, at han mener, at politiet har et yderst spinket grundlag at føre sagen på.

- Det undrer mig, at de er kommet frem til denne konklusion, sagde Svein Holden om sigtelsen mod Hagen.

Holden havde ønsket, at retsmødet onsdag ikke var blevet holdt bag lukkede døre.

- Det siger lidt om, hvordan jeg ser på bevissituationen. Jeg har været åben for, at dette var noget, som offentligheden skulle få indblik i, sagde Holden.

- Han (Tom Hagen, red.) er påvirket af situationen, men han svarede godt på de spørgsmål, han fik.

Forsvarsadvokaten ville dog ikke uddybe, hvilke spørgsmål Tom Hagen fik under retsmødet.

