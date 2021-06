Milliardkontrakt opsiges: Soldater fik dårlig mad og rengøring

KØBENHAVN:Tusindvis af soldater har levet med uhumsk rengøring, dårlig mad og beskidte lagner. Men nu opsiger Forsvarsministeriet en af danmarkshistoriens største kontrakter om offentlig udlicitering før tid.

Rengøringsgiganten ISS har hidtil stået for rengøring og kantineforhold, men det har ikke været tilfredsstillende ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Med ophøret af kontrakten står vi selvsagt overfor en ny opgave med at finde en bedre løsning. Det stiller store krav til Forsvarsministeriet og de ansatte. Men målet er klart. Vi skal have en bedre løsning i fremtiden, siger hun i en pressemeddelelse.

Kammeradvokaten har givet en juridisk vurdering af, om kontrakten er blevet overholdt og undersøgt ansvaret.

På den baggrund opsiges kontrakten nu.

- Det har haft stor betydning for de tusindvis af ansatte og frivillige, der hver dag yder en vigtig indsats for danskernes tryghed og sikkerhed, siger Trine Bramsen.

Pressede af besparelser

Kontrakten løb oprindeligt til 2024, men annulleres, så Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse selv skal stå for rengøring fra 1. april i 2022 samt 2023.

Kontrakten sendes i udbud fra 2024.

Ifølge Fagbladet 3F var den samlede kontrakt på tre milliarder kroner.

ISS-ansatte har fortalt om, at de ikke har tilstrækkeligt med tid til at gøre deres arbejde ordentligt, og at de er pressede af besparelser.

Det fremgår ikke, hvordan ejendomsstyrelsen er rustet til at overtage den store kontrakt, og om det har kostet noget at komme ud af den.

Formålet med at udlicitere opgaven i 2018 var at spare 30 procent over de seks år, kontrakten løber på.

Ejendomsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at ambitionen var, at serviceniveauet skulle være uændret, mens udgifterne blev bragt ned.

- Vi har haft et konstruktivt forhandlingsforløb, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu er enige om vilkårene for en aftale, begge parter kan være tilfredse med, siger generalmajor Anders Mærkedahl Pedersen, der er chef for ejendomsstyrelsen.

Det er et åbent spørgsmål, om den nye kontrakt vil blive dyrere. Det har Forsvarsministeriet tidligere afvist at svare på.

ISS har tidligere erklæret, at rengøringsgiganten er tilfreds med, at kontrakten opsiges, da det har vist sig svært at "realisere de potentialer og muligheder, der var en afgørende del af fundamentet for indgåelsen af partnerskabet".

/ritzau/