NØRRESUNDBY: Pengemangel i konkursboet efter den krakkede OW Bunker-koncern med hovedsæde i Nørresundby har tvunget konkursadvokaterne til foreløbig at opgive et historisk stort erstatningskrav mod den tidligere ledelse, revisionsfirmaet Deloitte og kapitalfonden Altor. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Kravet lød oprindeligt på 2,2 milliarder kroner i erstatning. Lillejuleaften stævnede specialkurator Søren Halling-Overgaard i stedet parterne for et langt mindre beløb.

Kravet lyder nu på 400 millioner kroner.

Baggrunden for rabatten er ifølge Finans, at OW Bunkers kreditorer ikke vil lægge flere penge ind i konkursboet for at gennemføre retssagen. Dermed er der kun råd til at gennemføre en sag med et væsentligt mindre krav.

Erstatningssagen er den tredje, efter at både private og institutionelle investorer i OW Bunker har rejst erstatningskrav for flere hundrede millioner kroner.

Søren Halling-Overgaard blev hyret som kurator for at undersøge, om nogen kunne stilles økonomisk til ansvar for det spektakulære kollaps i firmaet i november 2014.

Han er over for Finans fåmælt om sagen.

- Jeg kan bekræfte, at der er udtaget en stævning for 400 millioner kroner, hvilket er det, der er finansieringsmæssig mulighed for, siger han til Finans.

/ritzau/