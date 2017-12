Milliardregning på vej til fjernvarmekunder

INDLAND: Varmekunder rundt om i landet står til en mærkbar ekstraregning, når et såkaldt grundbeløb forsvinder med udgangen af næste år.

Det skriver Finans.

Grundbeløbet blev indført for godt 200 fjernvarmeværker af den daværende VK-regering i 2004 som led i en ny betalingsmodel for værkernes elproduktion.

Ordningen blev aftalt til at ophøre med udgangen af 2018. Det skete ud fra en forventning om, at elprisen til den tid ville være så høj, at varmepriserne ikke ville stige, når grundbeløbet forsvandt.

Men elprisen er ikke steget. Derfor vil et farvel til grundbeløbet betyde dyrere varme for omkring 140.000 husstande i først og fremmest Jylland, viser en rundspørge blandt de ramte værker.

- For nogle betyder det her en stigning i den årlige varmeregning på 2000 kroner. For andre kan der være tale om en stigning på op mod 10.000 kroner, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, til Finans.

For Sdr. Herreds Kraftvarmeværker på Mors med 600 varmekunder vil det betyde en merpris for en typisk varmekunde på 8000-9000 kroner, oplyser værkets formand, Poul Kristensen.

Energiordfører for Socialdemokratiet Jens Joel savner handling fra klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Ministeren understreger over for Finans, at sagen optager ham "meget stærkt". Han påpeger dog, at det er værkernes eget ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet.

/ritzau/