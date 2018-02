Milliardunderskud i Falck

DANMARK: Falck havde i 2017 noget af et rædselsår og oplyser i en pressemeddelelse, at koncernens årsregnskab viser et driftsunderskud på næsten 3,2 milliarder kroner, efter at man i 2016 kom ud med et overskud på 258 millioner kroner.

Det dårlige resultat skyldes massive nedskrivninger på goodwill, omstruktureringsomkostninger og afskrivning på kundekontrakter, men selv uden disse faktorer ville driften kun give et plus på sølle 2 millioner kroner af en omsætning på over 15 milliarder.

Falcks administrerende direktør Jakob Riis siger:

- Vores regnskabsmæssige resultat er utilfredsstillende. Vi havde væsentlige nedskrivninger på goodwill og andre aktiver i 2017, men det ændrer ikke ved, at vores underliggende driftsmargin i flere år har været faldende. Den udvikling skal vi have vendt. Vi har en række robuste planer og er begyndt at implementere tiltag, der skal genoprette vores lønsomhed fra den nuværende underliggende overskudsgrad på 2-3 procent.

Forklaringen på den negative udvikling er ifølge pressemeddelelsen, at "Falck er vokset gennem opkøb, som ikke er blevet integreret i en global driftsmodel. Det har skabt en kompleks organisation og medført unødvendige driftsomkostninger.

Falck fik ny ledelse i 2017 med ansættelsen af administrerende direktør Jakob Riis, koncernfinansdirektør Tor Magne Lønnum og koncerndirektør Jakob Bomholdt. Efterfølgende har Falck iværksat en turnaround, der skal forbedre driften med 500 millioner kroner, og præsenteret en ny strategi, der sigter mod at retablere lønsomheden og øge Falcks konkurrencefordele på pris, kvalitet og innovation.

Som en del af målet om at fokusere forretningen har Falck iværksat en strategisk gennemgang af Falck Safety Services og Falck Lægehuse med henblik på at fastslå, om Falck er den rette langsigtede ejer af de to forretningsområder."