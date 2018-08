Million-projektering er ved at tage form

THY-HANNÆS: Det bliver tidligst engang i 2019, at nogle af de mange projekter under overskriften Cold Hawaii Inland kan begynde at blive realiseret.

Men i løbet af efteråret håber Thisted Kommune at kunne tage fat på den foreløbige projektering. Og sideløbende skulle der gerne komme klarhed over, i hvor stort omfang fonde vil være med til at finansiere projektet.

- Vi håber at komme i gang med at bearbejde skitserne midt på efteråret, siger Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef i Thisted Kommune.

43 kommunale kr. til projektet

Cold Hawaii Inland omfatter i alt ni delprojekter langs fjordkysten - plus Vandet Sø. Fællesnævneren er vandsport og andre rekreative aktiviteter.

Der er afsat 43 mio. kommunale kroner til projektet - inklusive 10,8 mio. kr., som salget af grunde på Sydhavnen i Thisted forventes at indbringe. Dertil kommer så 30 mio. kr., som man håber at få fra private fonde.

I Vilsund planlægges et søsportscenter i forbindelse med det gamle værft i byen. Dette projekt skal arkitektonisk ”i en vis udstrækning” følge ideerne i Cold Hawaii Inland-projektet. Arkivfoto: Kurt Bering

I foråret vandt aarhusianske Spektrum Arkitekter arkitektkonkurrencen for Cold Hawaii Inland.

Arbejder med søsportscenter

Ud over de ni delprojekter, som var med i arkitektkonkurrencen, arbejder initiativtagere i Vilsund med et søsportscenter.

Dette projekt har fået støtte fra Thisted Kommune, hvor nogle af pengene er taget fra den pulje, der oprindelig var afsat til Cold Hawaii Inland. Og inden arkitektkonkurrencen blev det aftalt med kommunen, at projektet i Vilsund arkitektonisk i en vis udstrækning skal følge ideerne i Cold Hawaii Inland.