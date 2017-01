FREDERIKSHAVN: Lavere investeringslyst i Nordsøens offshore-industri kan mærkes hos et af Danmarks største reparationsværfter. Orskov Yard i Frederikshavn mistede i sit seneste regnskab 20 mio. kr. på bundlinjen i forhold til året før.

Værftet tjener dog stadig penge, og resultatet før skat landede på 8,5 mio. kr.

- Der er kommet en skærpet markedskonkurrence, og det er i bund og grund det, som vores regnskab er udtryk for, siger Lars Fischer, direktør for salg og teknik, Orskov Yard.

Omsætningen blev stort set bevaret med en mindre nedgang på 4 procent til 515 mio. kr. En væsentlig årsag var en kraftig stigning i den danske omsætning, der voksede med 100 mio. kr., og som udgjorde halvdelen af omsætningen i 2015/2016-regnskabet, der sluttede 30. september.

- Vi har blandt andet haft store opgaver til det danske søværn, hvor vi har bygget to hangarprojekter på to af deres eksisterende skibe, forklarer direktøren.

I regnskabsåret før fyldte den danske omsætning kun godt en fjerdedel af det samlede salg på værftet.

Lars Fischer spår ikke, at omsætningen vil stige i 2016/2017. Den væsentligste årsag er en underdrejet offshore-industri, som på trods af en stigende oliepris ikke er kommet op på samme niveau som tidligere. Og det giver stor konkurrence i markedet, fordi der blandt andet er ledig norsk værftskapacitet.

- Nybygningsmarkedet inden for offshore er gået i stå, og det er klart, at der er nogle af de norske værfter, der flytter fokus til service og reparation, fortæller direktøren, der dog peger på, at der også er lyspunkter i markedet

- Der er andre segmenter, der har det godt. Der har været en god omsætning på fiskeri. Og antallet af tankskibe, som vi har haft inde, er også steget.