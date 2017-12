Millioner til en ny sø ved Tingstrup

THISTED: Med et tilsagn om et statsligt tilskud på 4,1 millioner kroner kan Thisted Kommune nu skyde godt 10 millioner kroner i arbejdet med at etablere en ny sø ved Tingstup.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop bevilget 10 millioner kroner til seks klimaprojekter, som har det til fælles, at de skaber nye vådområder der klimasikrer, forbedrer vandmiljø og tilbyder bynært friluftsliv.

Et af de seks er Thisted Kommunes Tingstrup Sø-projekt der skal realiseres i en grøn kile mellem to boligområder vest for Over Engen. Projektet skal dels sikre Thisted by mod oversvømmelser fra baglandet samtidig med, at der skabes et nyt rekreativt område. I forbindelse med realiseringen af den nye sø skal der der bygges en dæmning op til Over Engen og laves flere stier, bænke, bålhytte og træbro på tværs af ådalen.

Men støtten fra staten har Thisted Kommune nu godt 10 millioner kroner til at realisere Tingstrup Sø-projektet.

Ansøgerne bag de nye bynære vådområder er støtte med penge fra puljen til såkaldte synergiprojekter. De nye vådområder, hvoraf Tingstrup Sø er et, kommer til at fjerne cirka 10 tons kvælstof om året, som ellers havde bidraget til algevækst og iltsvind ved kysterne. Hertil kommer, at områderne klimasikrer byerne mod oversvømmelser og tilbyder ny bynær natur med rekreative muligheder.

- Det er mange gode grunde til at lave klimavådområder. For en rimelig merpris får man udover kvælstoffjernelse også klimasikring, der vil have stor værdi for friluftslivet oven i hatten, og det giver stor lokal opbakning til projekterne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I første ansøgningsrunde blev der givet støtte til ni synergiprojekter for 24 mio. kroner. I efteråret 2017 afsatte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 10 mio. kroner til en ny ansøgningsrunde. Det er seks ansøgninger fra denne runde, der nu får tilsagn om støtte.