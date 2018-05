Millioner til Kunsten: Publikum skal være med til at skabe kunstværker

AALBORG: Det Obelske Familiefond donerer 4,5 millioner kroner til et anderledes projekt på Kunsten i Aalborg. Her skal samtidskunstnere på den ene eller anden måde inddrage publikum i værker, der skabes til kunstmuseet.

- Der er ingen tvivl om, at involvering af museumspublikummet er en tendens, der er kommet for at blive. Med det tre-årige projekt pARTicipate sætter Kunsten fokus på menneskelige møder i og omkring kunsten, og hvor dét at gøre noget sammen på tværs betyder noget for den måde, vi ser på verden, lyder det i en pressemeddelelse mandag.

Donationen betyder, at Kunsten kan invitere nogle af "verdens mest nyskabende samtidskunstnere" til at bruge museet som en stor legeplads for deres kunstneriske eksperimenter.

Fælles for kunstnerne er, at de arbejder med forskellige former for brugerinvolvering og medskabelse.

Flere værker vil blive en del af Kunstens egen kunstsamling:

- Vi har tidligere haft rigtig gode erfaringer med at lade kunstnerne udvikle værker specifikt til Kunsten efter et indgående kendskab og samarbejde, og netop sådan er det lykkedes at føje helt særlige værker til den store samling, der i alt består af knap 4000 værker, siger museumsinspektør Gitte Ørskou.

Der er endnu ikke offentliggjort et program med de kunstnere, der deltager. Dette vil ske indenfor de kommende måneder.