Millionerne ruller på fiskerimesse

NORDJYLLAND: Onsdag blev den store DanFish-messe skudt i gang, og over 13.000 branchefolk mødes i Aalborg i disse dage for at lave købsaftaler for flere hundrede millioner kroner.

Tæt på 400 virksomheder fra hele verden er repræsenteret på messen for at vise deres nyeste produkter frem for branchen.

Prins Joachim åbnede som DanFish-protektor messen officielt med en tale.

Prinsen lagde især vægt på den store teknologiske udvikling, der er i branchen, og fremhævede Danmark for at være et foregangsland, når det gælder innovation.

Intech International A/S fra Brønderslev udstiller deres mobile rejefabrikker til trawlere, og de var så heldige at få besøg af prinsen.

Over for NORDJYSKE fremhævede direktør Leif Andersen vigtigheden af DanFish for branchen.

- Den her messe er en af de vigtigste af sin slags i verden. Her kan vi vise vores produkter frem og tiltrække nye kunder, og vi kan samtidig pleje de kunder, vi allerede har, siger han.

Leif Andersen kunne samtidig meddele, at der allerede er købsaftaler på bordet, der skal skrives under på messen.

- Vi har to norske fiskere, der kommer forbi for at skrive aftaler under, og vi forventer, at vi kan tiltrække op til fem købere derudover, fortæller han.

Hvor mange penge der skifter hænder, når aftalen bliver underskrevet, vil han dog ikke røbe.

- Men for at tiltrække flere potentielle kunder inviterer vi branchefolk op til vores produktion i Brønderslev, hvor vi har monteret et af vores anlæg i en trawler, så de kan se, hvordan det fungerer, fortæller han.

Selve messen strækker sig over hele messecentret, og derudover er der blevet tilføjet telte uden for bygningen, så der er plads til alle udstillerne. Det er 25. gang, messen holdes, og over 100 store indkøbere fra ind- og udland er til stede.

Allerede inden messens start var store aftaler i hus, og messens arrangører kunne fortælle, at der blandt andet bliver underskrevet en købsaftale på 200 millioner kroner.

Det er arrangørernes håb, at messen kan hjælpe virksomheder med at slå hul på det internationale marked.