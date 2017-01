Astman: Fjord-forbindelser er for sårbare

Danske Spil oplyser i øvrigt i pressemeddelelsen, at Aalborg er den by i Danmark, der deler andenpladsen med flest lottomillionærer - og pladsen er delt med Esbjerg. Det er ikke overraskende København, der indtager førstepladsen.

AALBORG: Har du købt en lottokupon hos Dagli’Brugsen på Vissevej i Aalborg til trækningen i lørdags, så er der cirka seks millioner gode grunde til lige at kontrollere den en ekstra gang - eller i det hele taget kontrollere den, hvis ikke du har gjort det allerede.

Der er seks millioner gode grunde til at kontrollere din kupon, hvis den er købt i Dagli’Brugsen

